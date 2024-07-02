«كهرباء دبي» تنال «جائزة التميز العالمية» من «كامبريدج» بالمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز والريادة العالمية، حصدت هيئة كهرباء ومياه «جائزة التميز العالمية في التحول الرقمي» ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة، وذلك عن إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة.

وتعكس الجائزة، التي فازت بها الهيئة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه»، تميّز الهيئة في استخدام أحدث التقنيات الرقمية في عمليات التدقيق الداخلي.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور أحمد عبيد الطاير، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي، وفريق عمل إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة يعكس التزام الهيئة الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة واستخدامها أحدث التقنيات الرقمية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي الذي تعتبره الهيئة أحد الخطوط الدفاعية الثلاثة التي تتبناها في سياستها الخاصة بالحماية، فيما تمثل الإدارة والإشراف خط الدفاع الأول؛ والمخاطر والمطابقة والجوانب القانونية والحوكمة خط الدفاع الثاني.

وقال معالي الطاير: «انطلاقاً من التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على تطبيق أفضل معايير الشفافية في جميع مجالات عملنا، وذلك في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات».

وتمثّل هذه الجائزة من «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه» تقديراً لجهود الهيئة والتزام جميع العاملين فيها بأعلى معايير التميز وحرصنا الدائم على توظيف الممارسات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز القيمة المقدمة لجميع المعنيين على المدى الطويل.

وقال أحمد عبيد الطاير: «نعمل في إدارة التدقيق الداخلي في إطار توجيهات معالي سعيد محمد الطاير في أن تصبح هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً عالمياً يحتذى للتميز في مختلف المجالات. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا الراسخ تجاه الهيئة من خلال تبني التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتواصل إدارة التدقيق الداخلي دورها في دعم مسيرة تميز الهيئة في مختلف المجالات، لا سيما التحول الرقمي».

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