رئيس الدولة يهنئ هاتفياً محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التنمية والتقدم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع الرئيس الموريتاني خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانيه شكر فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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