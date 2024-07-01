عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مالي ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي عبدالله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي في عدد من المجالات ومنها التنموية والاقتصادية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي عبدالله ديوب والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تمنياته لجمهورية مالي الصديقة وشعبها الاستقرار والتقدم والازدهار.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي عبدالله ديوب، عددا من القضايا التي تهم البلدين بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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