منال بنت محمد: مبادرات متنوعة لتعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية وترسيخ مشاركتها في التنمية المستدامة

المصدر: البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حرص المؤسسة على تكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لمواصلة تحقيق رسالتها ودورها في تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية وترسيخ مشاركتها في التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضافت سموها أن المبادرات التي تتضمنها خطة عمل المؤسسة للفترة القادمة تشمل مشاريع وبرامج مبتكرة يتم تنفيذ العديد منها بشراكات استراتيجية محلية وعالمية مؤثرة ضمن نهج الشراكات الذي تعتمده المؤسسة للارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة حياتها، بما يدعم "أجندة دبي الاقتصادية D33" و "أجندة دبي الاجتماعية 33".

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بعد تشكيله الجديد وفقاً للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

المجلس يشيد بدعم محمد بن راشد للمرأة

وأشاد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، متوجهاً بالشكر لسموه على ما أولاه من ثقة في أعضاء المجلس، معاهداً سموه على بذل كافة جهوده للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات وأهداف حكومة دبي.

كما أعرب المجلس عن شكره لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات السديدة لسموها ومتابعتها لمشاريع ومبادرات المؤسسة التي تحقق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في بناء مستقبل الدولة وتعزيز مكانتها واحدةً من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي شملت أبرز إنجازات الربع الثاني من العام الحالي، وأهم المبادرات التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الفترة القادمة.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس كل من: هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، موزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، هـــدى عيسى بوحميـــد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خديــجة محمــود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

منتدى المرأة العالمي

وصرحت سعادة منى المري بأن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، الذي يعقد في دبي للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث العالمي يومي 26 و27 نوفمبر القادم، حيث تم استعراض أبرز الموضوعات التي ستتناولها المحاور الرئيسية والمتحدثين الرئيسيين المحتملين في الجلسات التي ستعقد على مدى يومين، إضافة للفعاليات المصاحبة للمنتدى الذي أصبح محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة، والتوصل لحلول فعالة للتغلب على التحديات التي تواجهها في بعض مناطق العالم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

واطلع مجلس الإدارة على أبرز المبادرات التي تتضمنها خطة العمل الحالية للمؤسسة، ومنها تنظيم ورشة العمل الثالثة ضمن برنامج "الصحة النفسية" بمشاركة موظفات من 4 جهات حكومية هي: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، محاكم دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعميم الفائدة من هذا البرنامج على موظفات كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بإمارة دبي، بعد النجاح الذي حققه منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي، بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموها على إسهام المؤسسة بشكل فعال في تعزيز جهود الدولة لتوفير بيئة العمل الصحية الداعمة للمرأة عبر مبادرات مبتكرة وشراكات مؤثرة مع الجهات المعنية.

وكانت المؤسسة قد عقدت في شهر مارس الماضي ورشة العمل الأولى ضمن هذا البرنامج لموظفاتها وموظفات نادي دبي للسيدات، ثم عقدت الورشة الثانية في شهر مايو الماضي لموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتشمل مبادرات الفترة القادمة أيضاً تنظيم جلسة جديدة ضمن مبادرة "حوارات دبي للمرأة"، ستركز على رائدات الأعمال الإماراتيات، بهدف تسليط الضوء على روح المبادرة والاحتفاء بقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي الذي يعد رافداً للاقتصاد الوطني. كما تطرق العرض إلى "البرنامج التدريبي للتأهيل الحكومي"، كمبادرة جديدة تعتزم المؤسسة تنفيذها مستهدفةً الخريجات الجدد، وبهدف تمكين المنتسبات من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية وكفاءة مع توفير فرص تدريبية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

وفي إطار الشراكات الحكومية، وقعت المؤسسة في شهر مايو الماضي مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بهدف دعم وتشجيع المرأة في جميع المجالات وتوفير الفرص المتبادلة لمشاركة موظفات كل منهما في المُؤتمرات والمُنتديات، خاصة المُتعلقة بالكفاءات القيادية.

نادي دبي للسيدات

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مشاريع نادي دبي للسيدات، والتي تشمل فعاليات متنوعة تستهدف السيدات والفتيات والأطفال خلال فترة الصيف، منها تنظيم مخيم للأطفال، وتنظيم تحدي نادي دبي للسيدات للياقة البدنية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في إطار مبادرات الطرفين لتعزيز المشاركة الرياضية للمرأة.

كما تطرق العرض إلى أبرز الأنشطة التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، والتي شملت فعاليات رياضية وترفيهية وصحية واجتماعية للعضوات والزائرات وإطلاق عروض عضوية متنوعة في النادي وباقات علاجية بمنتجع الأصالة الصحي، ساهمت جميعها بالإضافة إلى التحسين المستمر لمرافق النادي في تعزيز مكانته كوجهة رياضية واجتماعية وترفيهية رائدة.

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