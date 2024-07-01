حمدان بن محمد: فخورون بكوادرنا وفرقنا الوطنية وخبراتهم وإنجازاتهم التي ترسخ المكانة العالمية للإمارات

المصدر: البيان

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بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي تكريمهم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق التي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات.



كما بارك سموه للرائد دكتور عيسى احمد المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني دبي بمناسبة اختياره رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "نبارك لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي تكريمهم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق التي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات … كما نبارك للرائد دكتور عيسى احمد المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني دبي بمناسبة اختياره رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون … فخورون بكوادرنا وفرقنا الوطنية وخبراتهم وإنجازاتهم التي ترسخ المكانه العالمية لدولة الامارات وتأكد دورها كشريك مؤثر في رسم مستقبل الحماية والسلامة عالمياً".

نبارك لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي تكريمهم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق التي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء… pic.twitter.com/tZlh7jAjq7 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 1, 2024

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