الإمارات تتصدر عالمياً في زيادة نصيب الفرد من الطاقة الشمسية خلال عام واحد

المصدر: البيان

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تصدرت الإمارات عالمياً في زيادة نصيب الفرد من الطاقة الشمسية خلال عام واحد في 2023 وذلك وفق تقرير وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا 2024 حيث رفعت نصيب الفرد من 323 واط إلى 708 واط.

تصدرت #الإمارات عالمياً في زيادة نصيب الفرد من الطاقة الشمسية خلال عام واحد في 2023 وذلك وفق تقرير وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا 2024 حيث رفعت نصيب الفرد من 323 واط إلى 708 واط 🇦🇪 pic.twitter.com/KXp1kqIcKV — UAEGOV (@UAEmediaoffice) July 1, 2024

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