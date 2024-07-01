"دبي الإنسانية" و"نقودي" توحدان جهودهما بأنظمة دفع أكثر ذكاء

المصدر: وام

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أعلنت دبي الإنسانية، اليوم، عن تعاونها الاستراتيجي مع "نقودي" الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف إحداث نقلة نوعية في حلول الدفع في الأوساط الإنسانية مما يمثل تحولاً كبيراً نحو معاملات رقمية أكثر كفاءة وأماناً ومرونة.

وعبر دمج حلول الدفع المبتكرة التي توفرها نقودي، تعمل دبي الإنسانية على تسهيل إنجاز المعاملات المالية الرقمية بشكل أسرع وأسهل وأكثر أماناً للمنظمات الإنسانية الدولية التي تستضيفها، ما يسهم بتحسين جودة الخدمات الشاملة للمانحين والمستفيدين على حد سواء.

وقال جوسيبي سابا المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية :"إننا في دبي الإنسانية ملتزمون بترك أثر إيجابي على الإنسانية، وذلك من خلال تمكين المجتمع الإنساني العالمي عبر الابتكار والتعاون والتواصل. وتمثل شراكتنا مع “نقودي” قفزة كبيرة إلى الأمام في هذه الجهود التي من شأنها ليس فقط تحسين كفاءة معاملاتنا وإنما أيضاً تعزيز قدرتنا على مواصلة دعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة شركائنا وصندوق الأثر الإنساني العالمي".

ومن جانبه، أعرب زاهي الكلّاب المدير العام لشركة نقودي عن فخره بهذا التعاون بين نقودي ودبي الإنسانية، بهدف إحداث ثورة نوعية في حلول الدفع، بما يسهم بشكل فاعل في دعم المجتمع وتسهيل مسار تطوره.

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