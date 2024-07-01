1273 قضية مخدرات ضبطتها جمارك دبي في المنافذ الحدودية خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته أمس، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات المسافرين).

وشملت الضبطيات أقراص الترامادول، والكبتاجون، ومادة الأفيون، والهيروين، وبذور القنب، وعشبة الماريجوانا، وعقاقير مخدرة مقيدة، وغيرها من المواد المخدرة.

وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وأن خطتها الخمسية 2021-2026 تسعى نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا؛ إذ أولت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني، وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع.

وأكد تعاون الدائرة التام والكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الأمنية.

جهود

بدوره أكد راشد الضباح السويدي، المدير المكلف لإدارة المراكز الجمركية البحرية، أن إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية؛ إذ بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735، منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيراً إلى أن «جمارك دبي» تتميز بكفاءة ضباط التفتيش، وهو قطاع تبلغ نسبة التوطين فيه 100%.

من جانبه أكد محمد عبدالله السويدي، مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي، أن جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مكنت العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من إحباط محاولات تهريب المخدرات، ومن بينها مساعدة جمارك دبي إحدى الدول الآسيوية في ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق «الميثامفيتامين» المخدر تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار، كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة، لافتاً إلى أن هذه الضبطية تعد ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.

منظومة

جدير بالذكر أن منظومة سياج التي تستخدمها «جمارك دبي» تعد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في الإمارة، وتعتمد على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار والطائرات بدون طيار (الدرون) والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بجانب أجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، كما تعتمد على العنصر البشري الموجود على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي.

وتمكنت جمارك دبي في عملية نوعية أطلق عليها «قمرة القيادة» من إحباط تهريب 234.68 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، وذلك بعد الاشتباه بإحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.

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