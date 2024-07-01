مبادرات رائدة لـ «إسعاد المجتمع» في شرطة دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والنتائج المحققة في العام 2023، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، والعقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

مسؤولية مجتمعية

واطلع اللواء الغيثي على نتائج أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والدور الذي تقوم به من خلال محاور عدة منها الاتصال الحكومي والمسؤولية المجتمعية، وعبر ممكنات وموارد بشرية وتقنية وقدرات متعددة منها قنوات التواصل، ومبادرات مجتمعية يتم تنفيذها باحترافية عالية من خلال تطبيق سياسات متقدمة وحديثة.

واستمع اللواء الغيثي لشرح يوضح حملات التوعية المنفذة، والتي تساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية»، وتنوعت بين مرورية وجنائية ومجتمعية، ونتائجها وأثرها على المجتمع، وطريقة التخطيط لها، وآلية التنسيق والتواصل بين القطاعات داخل شرطة دبي، وتقييم الحملات وتحديد الأوليات، والقنوات المستخدمة، ومدى إشراك الجمهور في حملات التوعية، والتوعية التخصصية، وكذلك التنسيق والعمل المشترك مع شركاء الحملات من الجهات الخارجية، وكيفية تحديد الاحتياجات الفعلية من الحملات لضمان الوصول لتحقيق الهدف من إطلاق حملات التوعية التي تخدم في المقام الأول المجتمع.

حملات تسويقية

كما استمع اللواء الغيثي، إلى شرح يوضح أهم الحملات التسويقية التي تم تنفيذها والبالغ عددها 78 حملة تسويقية نفذتها شرطة دبي خلال العام 2023 بهدف تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي بمختلف أنواعها الجنائية والمرورية والمجتمعية وغيرها، والخطط المستقبلية للحملات التسويقية، ودور قسم المعارض في إقامة وتنفيذ المعارض الداخلية والخارجية، حيث نفذ في السنوات الثلاث الأخيرة 101 معرض منها 7 معارض دولية و94 معرضاً محلياً، كما ونفذ 35 معرضاً في العام 2023.

منظومة الإعلام

واطلع اللواء عبدالله علي الغيثي، على منظومة العمل في إدارة الإعلام الأمني والسياسات المطبقة، والوسائل والنظم والبرامج الحديثة التي يتم تنفيذها، وكفاءة عمليات الإعلام الأمني وأهم النتائج المحققة، وإحصائيات الإدارة من حيث نشر المواد الخبرية التي تعنى بالمجتمع والخدمات وجوانب التوعية والأمن محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتصاميم الفنية والتغطيات الإعلامية، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي وعدد الفعاليات التي تم تغطيتها إعلامياً، وكذلك الطلبات الإعلامية الواردة إلى شرطة دبي من الجهات الإعلامية المحلية والعالمية، ومدى التواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والجهات ذات الصلة.

المبادرات

كما تم استعراض نتائج المبادرات المجتمعية والتطوع في شرطة دبي، حيث تم تنفيذ 28 مبادرة مجتمعية استفاد منها 708 آلاف و800 مستفيد في العام 2023، وفي التطوع بلغت عدد الساعات التطوعية 918 ألفاً و725 ساعة تطوعية، وألفاً 353 فرصة تطوعية، و32 ألفاً 151 متطوعاً خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

جوائز

واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أهم الجوائز والنتائج الريادية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، منها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية 2023، وجائزة وزير الداخلية للتميز فئة الاتصال الحكومي، وجائزة وزير الداخلية للتميز فئة التميز الرياضي، وجائزة وزير الداخلية فئة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة برنامج دبي فئة النخبة 2024، وكذلك المشاريع المستقبلية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ونسبة الإنجاز في المشاريع القائمة والتطلعات المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز