«كهرباء دبي» تعدل اسم مركز الابتكار إلى «الاستدامة والابتكار»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعديل تسمية مركز الابتكار التابع لها ليصبح مركز الاستدامة والابتكار.

وتنسجم الخطوة مع جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة في إمارة دبي ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

حاضنة

ويعتبر مركز الاستدامة والابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. ويوفر المركز بيئة تعليمية فريدة من خلال تنظيم واستضافة العديد من البرامج والفعاليات الهادفة على مدار العام، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والجامعات المحلية والعالمية، إضافة إلى نشر الوعي حول الاستدامة.

ويتيح المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

ويمكن لزوار المركز مشاهدة عروض مبتكرة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام. وباستخدام تقنية الميتافيرس، يتيح المركز لزواره اختبار تجربة فريدة تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

زوار

يستقبل مركز الاستدامة والابتكار زواره من السبت إلى الأربعاء، من 09:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، ويوم الخميس من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. وتقام عروض الهولوغرام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع الساعة 10:30 صباحاً والساعة 02:30 مساءً. ويقدم المركز خصومات على سعر التذاكر للأطفال والطلاب، وتذاكر مجانية لأصحاب الهمم، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.mbrsic.ae أو التطبيق الذكي (MBRSIC) للمركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز