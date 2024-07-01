مبادرات الوقاية من الإنهاك الحراري تعزز مسيرة الخير بالإمارات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد عدد من المختصين لـ«البيان» أن مبادرات الوقاية من الإنهاك الحراري الخيرية تمثل رافداً مهماً لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها دولة الإمارات.

وتتمثل تلك المبادرات الإنسانية والتطوعية في توزيع القبعات والمياه الباردة والوجبات على آلاف العمال، وحرص الجهات المعنية على مراقبة مدى الالتزام بأوقات العمل المحددة وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك حفاظاً على سلامة جميع العاملين في هذه المواقع، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح، وإطلاق حملات الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض.

وأوضح هلال الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن اعتماد العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة في فصل الصيف وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تستهدف الشرائح العمالية والفئات المرتبطة بأعمال شاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم توفير معدات لوجستية تحميهم من أشعة الشمس الحارقة وتعينهم على عدم التعرض لأي تداعيات صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وهناك أيضاً مبادرات أخرى تتمثل في توفير مظلات للعمال وعبوات لحفظ برودة المياه وحقائب لحفظ حرارة الطعام، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تستهدف إطلاق حملات متنوعة لتعزيز الوعي الصحي، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية لتجنب الإنهاك الحراري.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين: إن الحملات والمبادرات التي تستهدف فئة العمال في فصل الصيف تتميز بقيمها الإنسانية ولا سيما أنها في الوقت ذاته تكون منبثقة من روح المسؤولية المجتمعية، وجميعها أيضاً تجسد الصورة الحضارية التي تعبر بها دولة الإمارات عن تقديرها اللامحدود لفئة الخدمات المساندة والعمال لما يبذلونه من جهود كبيرة، لهذا أصبح تقدير جهودهم وعطائهم واجباً في المجتمع الإماراتي.

وقال محمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: يجتهد أعضاء الفريق بإطلاق مبادرات تستهدف فئة العمال خلال الأيام المقبلة، وهذه الخطوة تأتي امتداداً للمبادرات النوعية التي يضطلع بها الفريق في إمارة عجمان.

وأوضحت كوثر الرحالي مؤسس ورئيس فريق عباقرة التطوعي أن العديد من الفرق التطوعية تحرص كل الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من خلال توزيع المواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة من العمال من جميع الجنسيات.

وأشارت سمية الكثيري رئيس فريق «أبشر يا وطن» التطوعي إلى أن المبادرات التي تستهدف فئة العمال هي في مجملها تهدف إلى تعزيز قيمة العطاء والرحمة، ونشر ثقافة التطوع، فضلاً عن ترسيخ إحدى القيم المهمة للفرق التطوعية المعتمدة في الجولة والمتمثلة في مسؤوليتها الاجتماعية.

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