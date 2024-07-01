«بيئة أبوظبي»: 20 ألف درهم غرامة صيد الطيور البرية والبحرية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن غرامة صيد الطيور البرية والبحرية تصل لنحو 20 الف درهم، محذرة من صيد تلك الطيور وبيوضها، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، لافتة إلى أن بعض الممارسات الخاطئة خلال فصل الصيف تهدد هذه الطيور من خلال جمع بيوضها وهو ما يؤدي إلى فشل عملية التكاثر، ومنها طائر «الخرشنة» أبيض الوجنتين الذي يعتبر من الطيور الزائرة التي تحل على إمارة أبوظبي خلال فصل الصيف، ما قد يؤدي إلى انقراض هذا النوع من الطيور.

وأفادت بأن المادة رقم 83 من القانون نفسه تنص على أن «أي شخص يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على عشرين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 12 من هذا القانون، وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة».

ودعت هيئة البيئة عبر منصاتها الرقمية أفراد المجتمع إلى التعاون مع السلطات المختصة في الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية يتم مشاهدتها من خلال التواصل على الرقم 800555.

وأكدت الهيئة الأهمية الكبيرة لطائر الخرشنة حيث إن هذا الطائر يسافر من المحيط الهندي، ليتكاثر على بعض جزر الإمارة البعيدة عن الشاطئ، وتعود هذه الطيور لتتكاثر كل عام على جزر الإمارة، التي توفر لها موائل التعشيش المناسبة، إضافة إلى وفرة الأسماك التي تتغذى عليها.

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