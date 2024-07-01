«تريندز» يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان «الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية».

وكشفت الدراسة، التي تم إطلاقها في احتفالية تدشين مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة إسطنبول، أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة.

ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.

وتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية في الأوقات العادية تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.

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