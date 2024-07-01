تمديد فترة التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قرر صندوق الوطن تواصل فتح باب التسجيل لاستقبال أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس والجامعات للالتحاق ببرامجه الصيفية وذلك حتى الخامس من يوليو المقبل عبر موقعه الرسمي بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق في ظل الإقبال الكبير على المشاركة فيها.

جاء ذلك عقب مطالبة عدد كبير من أولياء الأمور بإتاحة وقت إضافي أمام أبنائهم للتسجيل بهذه البرامج التي تنطلق في 8 يوليو المقبل بأكثر من 18 مدرسة و5 مراكز إبداعية على مستوى الدولة، و5 جامعات إماراتية.

وأوضح ياسر القرقاوي المدير العام للصندوق أن البرامج الصيفية تركز في مختلف أنشطتها على شعار هوية وطنية قوية ومستدامة بهدف تعميق إدراك الطلبة لقيمة وطنهم وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز والتي بدورها تعزز لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه وأهله وقادته منوهاً إلى أن الفعاليات تتواصل على مدى 3 أسابيع في ربوع الوطن كافة.

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