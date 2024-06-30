من صحراء أبوظبي.. الختم الفلكي يلتقط صورة لظاهرة فلكية نادرة تبعد 295 ألف كم

المصدر: البيان

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تمكن مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي من تصوير كويكب لامع أثناء مروره بالقرب من الأرض، ويبدو ف على هيئة نقطة تتحرك ما بين النجوم.

وصور المركز فيديو للكويكب مدته 12 ثانية، وهو فيديو مسرع يتكون من 129 صورة، مدة كل صورة 1.5 ثانية.

وقام المرصد بإجراء أرصاد ضوئية للكويكب أثناء مروره، بحيث تم قياس لمعانه ودراسة مقدار تغيره مع الوقت، ومن خلال هذه الأرصاد أمكن رسم المنحنى الضوئي للكويكب، وبعد إجراء حسابات أولية، تبين أن مدة دوران الكويكب حول نفسه تبلغ 40.3 دقيقة، وهذا واضح من خلال تغير اللمعان الدوري الظاهرة على المنحنى، وفي حالة تأكيد هذا المنحنى، فهذا يعني أن شكل الكويكب غير متجانس بشكل كبير، وبعيد عن الشكل الكروي أو شكل "حبة البطاط" الشهير للكويكبات الصغيرة. علما بأن هذه نتائج أولية، وقد تتغير في حالة توفر أرصاد أخرى تنقح من شكل المنحنى الحالي.

مساء الأمس السبت: التقاط صورة من صحراء أبوظبي للظاهرة النادرة المتمثلة بمرور كويكب لامع (من فئة الكويكبات محتملة الخطورة) ما بين الأرض والقمر، وذلك على مسافة 295 ألف كم فقط، وهو ألمع مرور لكويكب قريب منذ 12 عاما!



تمكن مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي من تصوير الكويكب أثناء… pic.twitter.com/iNWmMqK9fG — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 30, 2024

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