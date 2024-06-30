«المعاشات» تناقش مستجدات التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الخامس لعام 2024.

وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضري اجتماعيه السابقين (3) و(4) وعلى قراره المتخذ بالتمرير رقم (5) لسنة 2024، كما صادق على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.

تقرير

وأقر المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2023، كما اطلع على التقرير المالي لشهر مايو 2024، وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي وشمول العاملين بنمط العمل الجزئي بأحكام قانون المعاشات، ونتائج تقييم أداء موظفي الهيئة لعام 2023.

كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار حتى مايو 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن مايو الماضي تشير إلى أن عدد المشتركين بلغ 130.678 مشتركاً، مقارنة بنحو 101.045 مشتركاً عن مايو من العام الماضي، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة 16.526 جهة مقارنة بنحو 12.246 في مايو من العام الماضي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات مايو 2024 نحو (20.588) متقاعداً مقارنة بنحو (19.548) متقاعداً في مايو من العام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8.311) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.368) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في مايو من العام الجاري (442.803.611) درهماً، مقارنة بنحو (412.665.774) درهماً عن نفس الشهر من العام الماضي.

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