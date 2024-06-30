«قريبون منكم» تعزز التواصل مع موظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، لقاءً مفتوحاً مع موظفي مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين عن قرب وصولاً لتحقيق مستويات متقدمة في استدامة سعادة موظفي شرطة دبي.

وحضر اللقاء العقيد الدكتور جاسم محمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة، والمقدم محمد العسماوي رئيس قسم السعادة والإيجابية، وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد.

دور كبير

وثمن العقيد الدكتور جاسم الملا، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مراكز الشرطة في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات مع الموظفين تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والهادف لتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد العقيد الملا، حرص شرطة دبي على تشجيع وتكريم الموظفين المتميزين والإشادة بجهودهم، وتوفير مزايا عديدة سواء في الجانب الصحي أو السكني أو التعليمي أو المادي، مشيراً إلى أن مثل هذا التواصل معهم ينتج عنه معرفة مواطن التحسين في الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل ويعزز قيم الولاء ويحقق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية، مبيناً أن شرطة دبي تقدر جهد كل موظف يعمل بجد واجتهاد لتحقيق مؤشرات مكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور من المتعاملين مع شرطة دبي.

بيئة إيجابية

من جهته، قال المقدم محمد العسماوي، إن شرطة دبي تحرص دائماً على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مؤكداً أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق واستدامة سعادة موظفيها كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج وجودة الأداء في العمل، وتعزز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي ينعكس ذلك على تحقيق مؤشر سعادة الجمهور الخارجي.

وأشار المقدم العسماوي، إلى أن متابعة احتياجات الموظفين أولوية تحرص عليها القيادة العامة لشرطة دبي من خلال توفير قنوات مختلفة لتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول، التزاماً من القيادة العليا بفتح قنوات الاتصال مع موظفيها للاستماع إليهم واستيعاب مطالبهم وآرائهم وشكاواهم واقتراحاتهم، وصولاً إلى تحقيق مؤشرات أداء عالية.

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