شرطة أبوظبي تشارك في ورش عمل برنامج «خطوة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «الشريك الاستراتيجي»، في تنفيذ ورش العمل والمحاضرات ضمن برنامج «خطوة» الذي تنفذه دائرة التعليم والمعرفة، وذلك لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأمريكية والكندية والجامعات العالمية.

وأكَّد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، أن المشاركة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي برفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحفيزهم على استكمال دراستهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في كافة التخصصات الأكاديمية.

وأثنى على جهود فرق عمل شرطة أبوظبي المشاركة في تنفيذ ورش العمل في كل من إدارة البعثات وإدارة المعلومات الأمنية ومديرية مكافحة المخدرات وإسهاماتهم البارزة في إكساب المبتعثين بالمهارات الضرورية وحثهم على التعرف على حضارات وعادات بلاد الابتعاث، للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والمشاركة في حمل راية التطوير وبناء المستقبل، متمنياً للمبتعثين مواصلة النجاح والتميز وتطبيق الخبرات والتجارب المفيدة التي اكتسبوها خلال الدراسة في بيئة العمل مستقبلاً.

وأكد المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج وورش العمل الهادفة والتي تسهم في دعم وتشجيع العنصر الوطني وتمكينه من تحقيق النجاح.

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