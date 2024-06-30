شرطة عجمان تفتتح «ورشة المقدم حسين الورس» تكريماً لمسيرته

المصدر: عجمان - البيان

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افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ورشة المقدم حسين محمد عبدالله الورس لصيانة المركبات، في إدارة الخدمات المساندة بشرطة عجمان، بحضور كل من العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من كبار الضباط بشرطة عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن افتتاح الورشة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز جودة العمل الشرطي بتجهيز ورشة حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات لصيانة المركبات، مشيراً إلى أن تسمية الورشة باسم المقدم حسين محمد الورس جاءت تقديراً لجهوده المتميزة وخدمته لسنوات طويلة في مجال صيانة المركبات.

وقال المقدم حسين محمد عبدالله الورس، رئيس قسم النقليات والمشاغل بشرطة عجمان، إن الورشة مكيفة وهي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية الخاصة بصيانة المركبات الخفيفة والثقيلة والحافلات والدراجات النارية، وتقدم خدمات صيانة وصبغ المركبات، إضافة إلى ضبط ميزانية وضغط الإطارات بأحدث التقنيات.

وأضاف رئيس قسم النقليات والمشاغل، أن الورشة تشتمل على صالة استقبال، ومكتب خدمات لاستقبال طلبات الصيانة، إضافة إلى 5 حارات صيانة، و7 رافعات هيدروليكية، وغرفة مخصصة لصبغ المركبات.

وعبر المقدم حسين الورس، عن جزيل شكره وامتنانه لقائد عام شرطة عجمان على هذه المكرمة، مؤكداً أن تسمية الورشة باسمه هي مدعاة للفخر، معبراً عن اعتزازه بخدمته الطويلة بشرطة عجمان وإسهامه في تطوير منظومة صيانة المركبات، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والتميز.

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