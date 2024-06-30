تكريم عدد من شركاء شرطة دبي لدورهم في تعزيز العمل التكاملي

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، عدداً من الشركاء والمتعاونين مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، للدور المتميز في تعزيز العمل التكاملي المشترك الذي يحقق التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

حضر التكريم الذي أقيم في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية، والعقيد المهندس حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من كبار الضباط.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تثمن هذه الجهود المستمرة والتواصل الفعال بين مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة، وترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي والفرق المشتركة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، بالشركاء والمتعاونين مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، ودورهم في التواصل والتعاون الوثيق في مختلف فرق العمل المشتركة، والمشاريع والندوات والورش والمؤتمرات التي تعكس المستوى المتقدم من الأداء والتناغم، في سبيل تحقيق النتائج والأهداف الاستراتيجية التي تصب في خدمة المجتمع وجودة الحياة.

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