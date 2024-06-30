أنشطة تراثية وتجارية في مهرجان المانجو بخورفكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

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استقطبت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المانجو السنوي 2024 الذي ينظمه المجلس البلدي لمدينة خورفكان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلدية مدينة خورفكان في مركز إكسبو خورفكان، أكثر من 25 مزارعاً عرضوا ما يزيد عن 100 صنف من أنواع المانجو والرطب والحمضيات والفواكه المتنوعة، بالإضافة لمشاركة الأسر المنتجة وعدد من الشركات الزراعية العارضة.

كما شهد المهرجان مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، نظراً لما حققه المهرجان من انتشار وسمعة رائدة.

وافتتح المهرجان عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بحضور محمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وخليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الإدارات والدوائر المحلية بخورفكان، الذين تجولوا عقب انطلاق المهرجان في أقسامه واطلعوا على أنواع الفواكه المعروضة التي عكست تطور النشاط الزراعي وتزايد الاهتمام بإنتاج المانجو ومختلف أنواع الفواكه والحمضيات في خورفكان والمنطقة الشرقية.

وقال الدكتور راشد خميس النقبي لـ«البيان»، إن المهرجان يجمع كل عام أصحاب المزارع والشركات المختصة بالزراعة والتسميد، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام 28-30 يونيو الجاري، ويحتفي بموسم جني المانجو بمختلف أصنافه، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للمانجو والرطب والمنتجات الزراعية المحلية الأخرى، وليكون بمثابة منصة عرض للتعريف بمنتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية التي تتميز بها المنطقة الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالزراعة الحديثة، وكيفية العناية بمزارعهم واطلاعهم على أفضل الممارسات لتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب تطوير الإنتاج وتسويقه للمستهلك بما يعود بالنفع على المزارعين.

ولفت النقبي، إلى أن المهرجان يقدم هذا العام مجموعة من المسابقات التراثية التي خصصت لها جوائز قيّمة ستوزع على الفائزين، وهي مزاينة المانجو، إلى جانب مسابقة أجمل سلة من المانجو للنساء فقط، وأفضل عمل فني للأطفال.

وأضاف النقبي أن انطلاق المهرجان من مدينة خورفكان يدعم المكانة السياحية والتاريخية والأثرية للمدينة، باعتباره الحدث الأكبر من نوعه بالمنطقة، الذي يشهد إقبالاً كبيراً ومشاركات واسعة، ليساهم في تنشيط السياحة، واستقطاب مزيد من الزوار محلياً وخارجياً.

صون موروث

بدوره، أكد عبد الله سلطان العويس، أن مهرجان المانجو يحتفي بجهود الأسر المنتجة والمزارعين المجتهدين في زراعة وإنتاج أجود أنواع المانجو، ويسهم في الحفاظ على الموروث وتعزيز الهوية المحلية وربط الأجيال الجديدة بالنشاط الزراعي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة وإمارة الشارقة، ويعمل على دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم ليسهموا من خلالها في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات الإمارة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أنه يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051.

وقال العويس: يشكل الحدث منصة مهمة لدعم المزارعين وتمكينهم من الاستفادة من ورش العمل التثقيفية التي تعزز من خبراتهم ومن دورهم في الحفاظ على الموروث الزراعي لمجتمع الإمارات، وتقديم الإرشادات الضرورية لهم حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة المانجو لتحقيق مردود اقتصادي أفضل.

ويشمل المهرجان باقة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعروضاً للفرق التراثية الشعبية، ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة.

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