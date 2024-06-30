حمد الشامسي.. رائد أعمال مواطن يقود ثورة التسوق الافتراضي

المصدر: دبي - مريم العلي

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تمكن رائد الأعمال الإماراتي الشاب، حمد الشامسي، من إثبات نفسه بجدارة في سوق التجارة الإلكترونية والتقليدية، وأصبح مثالاً يحتذى به من قبل الشباب المواطن الناجح والطموح، من خلال نجاح متجره «حمد ستور».

ونجح الشامسي في تطوير إبداعه وابتكاره بإطلاق خاصية التسوق بالواقع الافتراضي، حيث تمكن هذه التقنية الحديثة الزبائن من الوجود في المتجر وهم في منازلهم باستخدام النظارات الافتراضية الذكية VR، ما يوفر لهم تجربة تسوق مميزة وسهلة ومتطورة. ولم تقتصر جهود الشامسي ستور على تقديم المنتجات فحسب، بل يسعى لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بشكل فعال.

ومن خلال خاصية التسوق بالواقع الافتراضي، يستطيع الزبائن استعراض المنتجات والتجول في أرجاء المتجر كما لو كانوا موجودين فيه فعلاً، كما أتيحت لهم ميزة التفاعل مع الموظفين للحصول على معلومات مفصلة عن المنتجات والخدمات.

وأثبت رائد الأعمال الشاب مكانته في سوق التجارة لأكثر من 7 سنوات، حيث أكد من خلال تجربته أن نجاحه نابع من الاستمرارية وعدم الاستسلام للفشل، ومن أجل نشر ثقافة بناء النفس والخوض في مجال ريادة الأعمال أنشأ برنامجاً تدريبياً، يتضمن جلسات تثقيفية لرواد الأعمال الشباب يشارك من خلاله تجاربه ومصادره الموثوقة.

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