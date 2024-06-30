«الحرس الوطني» يطلق حملة شاملة لتعزيز الوعي حول الأمن والسلامة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت قيادة الحرس الوطني، حملة شاملة لتعزيز الوعي حول الأمن والسلامة، ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بالتدابير الاستباقية، والإجراءات الوقائية، والقوانين الاتحادية، والقرارات، والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعمل على إنفاذها الحرس الوطني، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء، للمحافظة على الأمن وحماية المكتسبات الوطنية.

كما تهدف الحملة إلى تثقيف وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المواقف الطارئة، والتي تسهم في تقليل المخاطر والمحافظة على سلامة الجميع.

وفي المرحلة الأولى من الحملة سيطلق الإسعاف الوطني مبادرة «صيف آمن.. خلك جاهز»، بهدف زيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة، خلال فصل الصيف.

وتستهدف المرحلة الثانية رفع مستويات الوعي لدى الصيادين، ومرتادي النزهات البحرية بالقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، للحفاظ على أمن البيئة البحرية، وتوضيح العقوبات والغرامات الجزائية المترتبة على المخالفات، والممارسات غير القانونية، والتعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، ومعدات السلامة اللازم توافرها قبل وأثناء ارتياد البحر.

وتركز الحملة في المرحلة الثالثة على الإجراءات التوعوية والتثقيفية عند ارتياد المناطق الصحراوية والجبلية وعمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، والجهود التي يقوم بها المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني في إنقاذ الأرواح وإجلاء المصابين، بالإضافة إلى التعامل مع حالات النقل الطبي بالتنسيق والتكامل مع الشركاء، بهدف ضمان تقديم استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ، ما يسهم في الحفاظ على الأرواح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز