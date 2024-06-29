محمد بن راشد: تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه للشعب المغربي الشقيق وللعاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته .. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز