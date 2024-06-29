رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك المغرب بوفاة والدته

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.

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