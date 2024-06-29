سقوط برد وأمطار مختلفة الشدة على مناطق بالدولة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت بعض المناطق في الدولة اليوم هطول أمطار مختلفة الشدة تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مع سقوط حبات البرد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، أن منطقة "فلي" في الشارقة شهدت هطول أمطار غزيرة وحبات البرد الصغيرة، فيما سقطت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على "شوكة" و"مصيلي" برأس الخيمة، و"المدام" في الشارقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية بالدولة ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار والأتربة وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز