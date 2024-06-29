مجمع «كهرباء دبي» السكني في ورسان يحصل على التصنيف البلاتيني للريادة في الطاقة والتصميم البيئي

المصدر: البيان

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حصل مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي السكني في ورسان على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح بذلك أول مشروع متنوع لسكن العائلات في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، محققاً 80 نقطة في نظام (LEED v4.1). وبهذا الإنجاز العالمي الجديد، يرتفع عدد مباني الهيئة الخضراء الحاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى 10 مبانٍ، مما يرسخ مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ أسس الاستدامة بوصفها مكوناً رئيسياً من مكونات مسيرتنا التنموية، وجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة والمدينة الأفضل للحياة على مستوى العالم، والمدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033. وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت الهيئة في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. ونحرص على زيادة عدد المباني المستدامة، التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى استخدام الكهرباء والمياه بطريقة أكثر كفاءة. ويعكس حصول مجمع الهيئة السكني في ورسان على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي التزامنا بتعزيز سعادة وجودة حياة الموظفين، وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وصحية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم."

وحقق مجمع الهيئة السكني في ورسان، المكوّن من مبنى لسكن العائلات ومبنى لسكن العازبين، وفورات في المياه بنسبة 61%، ووفورات في الطاقة بنسبة 28%. ويمتاز المجمع السكني بخفض التسريب وإنتاج 10% من الطاقة التي يحتاجها من مصادر الطاقة المتجددة. وحصل أثاث المجمع السكني في ورسان على شهادة مجلس الإشراف على الغابات (FSC)، وهو منظمة عالمية غير ربحية تضع المعايير لما يمكن اعتباره غابة مدارة بطريقة مسؤولة، من الناحيتين البيئية والاجتماعية. ويتضمن أثاث المجمّع مواد قليلة المركبات العضوية المتطايرة (Low VOC)، مما يعزز جودة البيئة الداخلية في المبنى.

وإلى جانب مجمع الهيئة السكني في ورسان، لدى الهيئة حالياً تسعة مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء؛ مركز الابتكار؛ مركز البحوث والتطوير؛ محطة الشبكة الذكية؛ مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)؛ مجمّع قطاع توزيع الطاقة في الروية؛ جامع الريان في حتا؛ مخزن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه؛ مركز إدارة المباني في الروية.

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