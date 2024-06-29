سلطان بن أحمد يعزي في وفاة نورة القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي، والدة كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة كلباء، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز