نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشوامس في العين وأبوظبي

المصدر: العين - البيان

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد فالح سيف النايلي الشامسي بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة نايل راشد خلفان النايلي الشامسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة زاخر بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين وحشد من الأهل والأصدقاء.

إلى ذلك حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم رحمة بن سيف الشامسي، بمناسبة زفاف نجلهم عبدالرحمن بن رحمة بن سيف الشامسي إلى كريمة السيد محمد بن علي بن مصبح الشامسي. وحضر الحفل، الذي أقيم في مجلس البطين بأبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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