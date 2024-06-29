«خيرية رأس الخيمة» تنفذ 4 مشاريع متنوعة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، 4 مشاريع خيرية متنوعة لـ707 حالات من غير المقتدرين ومن ذوي الدخل المحدود من طلبة العلم المتعثرين، ودعم الحاصلين على منح وقروض الإسكان، ومساعدة المرضى غير القادرين على سداد تكاليف علاجهم، والغارمين أصحاب القضايا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و117 ألف درهم.

وقال عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إن المؤسسة وفي إطار حرصها على تقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها، نفذت هذه المشاريع التي تضمنت مساعدة 446 من طلبة العلم المتعثرين لضمان ديمومة مسيرتهم التعليمية في سداد رسومهم الدراسية بإجمالي مليون و120 ألف درهم، وشراء أثاث ومكيفات وسداد رسوم توصيل الكهرباء لعدد 47 حالة من الحاصلين على قروض الإسكان بمبلغ 368 ألف درهم إسهاماً في تحقيق الاستقرار الأسري لهم، إلى جانب التكفل بسداد رسوم علاج لعدد 195 مريضاً بمبلغ 197 ألف درهم، والسداد عن 19 حالة من الغارمين في قضايا مالية بمبلغ 431 ألف درهم تفادياً لدخولهم المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأضاف الزعابي، أن المؤسسة تواصل جهودها لمساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء والمعسرين بفضل تبرعات وثقة المحسنين ودعمهم المتواصل الذي يعكس إيمانهم المطلق بأن المساعدات تصل لمستحقيها الفعليين. وأعرب الزعابي عن جزيل شكره وامتنانه لبنك دبي الإسلامي ولرجال الأعمال وأهل الخير والإحسان في ظل حرصهم المستمر على دعم المؤسسة ودفعها للمضي قدماً في طريق الخير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز