شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أوفدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، النقيب هاجر راشد النعيمي، محلل جرائم رقمية، للعمل ضابط ارتباط لدى مركز الابتكار في منظمة الشرطة الدولية الإنتربول في جمهورية سنغافورة، بدءاً من يونيو 2024 ولمدة ثلاث سنوات، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات العملية العالمية في تحليل الجرائم الإلكترونية.

تخصص

وتعد النقيب هاجر بذلك أول ضابط شرطة عربي إماراتي من الشرق الأوسط متخصص في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأول ضابط شرطة من العنصر النسائي على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعمل لدى المنظمة الدولية.

ويعمل مركز الابتكار في منظمة الإنتربول على إجراء البحوث، وتطوير أحدث الأساليب لمكافحة الجرائم الدولية، ويعمل فيه أكاديميون ومحللون وموظفون دوليون من أجهزة تطبيق القانون، إضافة إلى اختصاصيين في مجال التكنولوجيا.

وأعرب اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، عن اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بانضمام النقيب هاجر راشد النعيمي إلى منظمة الإنتربول، موضحاً أنها من الكفاءات الإماراتية الأمنية المميزة في شرطة أبوظبي.

كوادر

وأضاف أن كوادر شرطة أبوظبي الوطنية مشهود لها دولياً بريادتها وقدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمل الأمني والشرطي، ما يعكس الاحترافية والمهنية التي جعلت شرطة أبوظبي مؤسسة شرطية رائدة دولياً لها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، لدورها في استدامة الأمن والأمان وتعاونها لتحقيق الأهداف العالمية.

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