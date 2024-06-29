بلدية الفجيرة تتابع أداء تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نظمت بلدية الفجيرة، جلسة لمتابعة أداء تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للبلدية للأعوام 2023 - 2027، والاطلاع على نتائج المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية للربع الثاني من العام الجاري ومتطلبات المرحلة المقبلة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، وعدد من مديري الإدارات.

وجاءت الجلسة في إطار نهج التفكير المتجدد والابتكار الذي تتبناه بلدية الفجيرة من أجل التخطيط المستقبلي بشكل مسبق، واتخاذ القرارات المهمة ذات التأثير الشامل والذي يساهم في تحقيق نتائج إيجابية متميزة ومستدامة.

واطلع المهندس محمد الأفخم خلال الجلسة، على الجهود المبذولة والتحديات والفرص المستقبلية المرتبطة بالخطة، وأبرز النتائج المحققة في مبادرة تصفير البيروقراطية للارتقاء بمستوى فعالية كل الإجراءات المتبعة من أجل تحقيق الريادة، موضحاً أن الهدف من الجلسة تحديد الاحتياجات التي يتطلع إليها المتعامل بطرق مبتكرة وتبادل المقترحات التطويرية والخروج بأفكار إبداعية حول أفضل الممارسات للخدمات المقدمة، وبلورتها إلى واقع عملي ملموس يدعم توجهاتها وأهدافها الرامية إلى تحقيق رضا وسعادة المتعاملين والشركاء في الحصول على خدمات نوعية متكاملة ومميزة.

جهود

وأكد الأفخم ضرورة توحيد الجهود لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، من أجل الحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته البلدية، وتحقيق نقلة نوعية جديدة، بما يتواءم مع رؤية إمارة الفجيرة وذلك ضمن التوجه العام للدولة.

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