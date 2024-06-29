عجمان تغرّم شركة مخالفة لأنظمة رمي المخلفات

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضبطت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان شركة مخالفة للأنظمة واللوائح المحددة لرمي المخلفات العامة، حيث حرر مفتشو إدارة الرقابة والتفتيش البلدي مخالفة بقيمة 20 ألف درهم، إضافة إلى حجز ومصادرة المركبة المتسببة في المخالفة، تحت بند رمي المخلفات العامة ومواد البناء في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ونوهت الدائرة بأن المخالفة تأتي لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب المخالفات، لأجل دعم الجهود المبذولة في جعل إمارة عجمان مدينة صحية ونظيفة وآمنة، مؤكدة استمرارية رصدها لكل الممارسات السلبية المشوهة للمظهر الجمالي للإمارة، مبينة أن عجمان أصبحت نموذجاً مثالياً لإمارة عصرية مستدامة، تحرص في المقام الأول على تدشين المشاريع التنموية والمضي في مسيرة التقدم والازدهار.

وأوضحت الدائرة أن الكفاءات الميدانية في قسم «راصد» تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الصورة الحضارية للإمارة، ولا تتوانى عن مراقبة الممارسات السلبية والتعامل الاحترافي مع كل الحالات والتفتيش على مدار الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز