«إقامة دبي» تنظم ورشة لكوادرها الإدارية بالتعاون مع «مايكروسوفت»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن برنامجها المستمر بالذكاء الاصطناعي نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورشة عمل تدريبية على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لصالح كوادرها الإدارية من مختلف القطاعات بتعاون وثيق مع شركة مايكروسوفت، قدمت خلالها بعض أدواتها المتقدمة بهذا القطاع، التي ستتبناها في مشاريعها المستقبلية بهدف تحسين جودة خدمة المتعاملين ومواكبة توجهات الحكومة بشأن تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير ومديري الإدارات وعدد من كبار الضباط والموظفين بمنطقة الجافلية في المقر الرئيسي للإدارة العامة.

تطوير

وقال المقدم الخبير خالد بن مديه الفلاسي نائب مساعد المدير للخدمات الرقمية في إقامة دبي، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما وصلت إليه الإدارة بهذا المجال، حيث قطعت شوطاً كبيراً في تطويع الذكاء الاصطناعي بأدوات العمل وتطوير منظومتها بشكل دائم وتحسين جودة الأداء باعتباره أداة حيوية في تحسين العمليات الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتحقيق مستويات عالية من الدقة في أداء المهام، مشيراً إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء قاعدة قوية من المعرفة التقنية والمهارات اللازمة لتطبيق تقنياته بفعالية في بيئة العمل، تواكب في الوقت ذاته توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون إمارة دبي الأكثر توسعاً ودقة في استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوظيف الأمثل، لافتاً إلى أن الورشة تخللها عصف ذهني للمشاركين طرحوا خلاله حزمة من الخطط والأفكار المستقبلية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين عن طريق توفير أحدث التقنيات لتعزيز الاستباقية في إنهاء المعاملات.

جودة

ومن جانبه أعرب المقدم الدكتور غالب عبدالله المري،المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن تقديره لمشاركة مايكروسوفت في تنظيم الورشة التدريبية والأفكار والمعلومات التي قدمتها والتي سوف تدعم خطط واستراتيجيات تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في إقامة دبي، وتحقيق أهدافها في تطوير وتحسين خدمات المتعاملين وتيسير الوصول إلى الخدمات وتسريع الحصول عليها في أقل معدلات زمنية ممكنة وفق ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة في هذا المجال.

وأكد المقدم المري أن الإدارة تسعى لتعزيز جودة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يواكب التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي إذ تعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لتبني التقنيات الحديثة، وتوظيفها بشكل فعال في مختلف المجالات مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

هذا وتأتي الورشة التدريبية في وقت وجه فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكينهم بالمعرفة اللازمة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإمكاناته لدعم الأجيال وإعدادهم للمستقبل، حيث ستوفر المبادرة تدريباً شاملاً للمعلمين على أساسيات استخدام التطبيقات المتقدمة، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام، مما يساهم في جعل دبي رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

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