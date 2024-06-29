متحف المستقبل ينظم ورشتي عمل حول «وظائف المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم متحف المستقبل، غداً، ورشتي عمل حول «وظائف المستقبل» ضمن مبادرة بالتعاون مع «سكول أوف هيومانتي»، بهدف تزويد المشاركين بفهم عميق للفرص الوظيفية المستقبلية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الزراعية، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع قادة الفكر والخبراء في هذه المجالات، والاستفادة من تدريبات عملية وتجارب محاكاة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمهن المستقبل.

وتتناول الورشة الأولى دور مستشاري الاستدامة في توجيه المؤسسات نحو ممارسات أكثر استدامة، في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي، وسيتعرف المشاركون على أسباب وعواقب التغير المناخي وأهمية دور خبراء الاستدامة في معالجة هذه التحديات.

وتتضمن الورشة، جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لدراسة حالات واقعية، بهدف صقل مهارات المشاركين وتزويدهم بخبرات عملية.

وتنعقد هذه الورشة من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، وتديرها مستشارة الاستدامة ساشا جولاماني.

وستتناول الورشة الثانية الدور المستقبلي لأخصائي التكنولوجيا الزراعية، وأهم الاتجاهات الحديثة في الزراعة الرأسية والداخلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي وزيادة الإمدادات الغذائية كجزء من الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي.

وسيشارك الحضور في هاكاثون مصغر لمناقشة تحديات الأمن الغذائي في دولة الإمارات. وتعقد الورشة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً.

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