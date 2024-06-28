الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد السبت 29 يونيو إلى يوم الأربعاء 03 يوليو 2024 على النحو التالي:   

السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة  الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً. 

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 

الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - مغبر إلى غائم جزئي – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل . 

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية  أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحرعمان.

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