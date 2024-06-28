الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد السبت 29 يونيو إلى يوم الأربعاء 03 يوليو 2024 على النحو التالي:

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - مغبر إلى غائم جزئي – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحرعمان.

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