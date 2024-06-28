الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد السبت 29 يونيو إلى يوم الأربعاء 03 يوليو 2024 على النحو التالي:
السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - مغبر إلى غائم جزئي – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل .
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحرعمان.