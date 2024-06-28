حملة للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الرعاية الصحية الأولية عن تنفيذها حملة للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري بالتعاون مع شركة «آي كير»، وذلك من خلال الكشف عن 1000 مريض في كل من إمارة أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سعياً لتحسين صحة المجتمع ورفع مستوى وعيهم، والوقاية من الأمراض، والارتقاء بجودة حياة مرضى السكري وتوفير أفضل رعاية صحية لهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والوقاية من أمراض العيون وتوفير أفضل رعاية صحية لمرضى السكري، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الفحص المبكر في عيادات الأمراض غير السارية، حيث تعتمد الحملة على آليات رقمية يتم من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لالتقاط صور لشبكية العين وتحليلها، مما يتيح الكشف عن علامات وأعراض أمراض الشبكية، بما في ذلك اعتلال شبكية العين السكري والتنكّس البقعي المرتبط بالعمر والجلوكوما، وتشخيصها بدقة عالية في مراحلها المبكرة بما يضمن الحد من تأثير هذه المضاعفات، وتأتي هذه الحملة التزاماً من المؤسسة بتقديم خدمات صحية استباقية وعلاجية متكاملة تُلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع باستخدام أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة.

وأكدت الدكتورة سجود الشريف، مدير مشروع الأمراض غير السارية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على الحرص المتنامي للكشف المبكر والاستباقي عن الأمراض، لا سيما تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة التي تهدد بفقدان البصر مثل اعتلال الشبكية السكري، مشيرة إلى أن المبادرة تستند على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقديم خدمات صحية متميزة تسهم في الوقاية من أمراض العيون وتحسن صحة ورفاهية مرضى السكري.

وأوضحت الشريف أن التقنية المستخدمة تعمل على الكشف عن اعتلال شبكية السكري الذي يعدّ أحد مضاعفات مرض السكري ومن الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، وذلك من خلال كاميرا متخصصة لتصوير الشبكية والتقاط صور دقيقة لعين المريض، ليتم بعد ذلك فحصها وتقييمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الكشف عن العلامات والمؤشرات المبكرة لاعتلال شبكية العين لمرضى السكري، مشيرة إلى أنه بفضل جودة هذه التقنية أصبح بإمكان أطباء العيون الكشف عن هذه المضاعفات في مراحل مبكرة بما يضمن تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

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