108 آلاف مواطناً يعملون في القطاع الخاص بزيادة 201 % منذ إطلاق نافس

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة الزيادة في أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص في الدولة منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى تاريخ 19 يونيو من العام الجاري بلغت 201.4%، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألف و569 مواطن إلى 108 آلاف و32 مواطن ومواطنة يعملون في مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشارت الوزارة في فيديو نشرته على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي استعرضت فيه أبرز الإنجازات التي حققتها مع الشركاء خلال الفترة الماضية والتي كان منها تسجيل نمو في عدد الشركات في القطاع الخاص بنسبة 15% خلال العامين الماضين، ونمو في عدد العمالة بنسبة 12%، إلى جانب تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية، والمركز الثالث عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.

كما تطرقت الوزارة في منشورها إلى أبرز الإنجازات التي حققتها في مجال الحماية الاجتماعية من خلال المظلة المتكاملة التي أوجدتها، حيث بات أكثر من 8 ملايين عامل مسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، و 98.8 % من العمال ينعمون بتغطية البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال، و 98.8% العمال مسجلين في نظام حماية الأجور، إلى جانب اعتماد نظام الادخار وهو النظام الاختيار البديل لمكافئة نهاية الخدمة، وتسريعها حصول العمال على مستحقاتهم وذلك بموجب التعديلات التي تمت على قانون تنظيم علاقات العمل الذي سرع حصول أصحاب الحق في الشكاوى العمالية على حقوقهم المالية البالغة 50 ألف درهم فأقل بقرار نهائي من الوزارة بنسبة 98%.

إنجازات متنوعة

وعلى صعيد الريادة في سوق العمل تطرقت الوزارة في منشورها إلى جملة من الإنجازات والمشاريع المتنوعة منها إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل والتي كرمت فيها 66 فائزاً في الدورة الأولى، وزيادة عدد الفائزين ليصل إلى 90 فائز في الدورة القادمة، ورفع قيمة الجوائز إلى 37 مليون ردهم، بالإضافة إلى تأسيس مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة، وتنفيذ فعاليات ترفيهية للعمال بالتعاون مع الشركاء، وتشييد 6000 استراحة لعمال خدمات التوصيل خلال حظرة العمل وقت الظهيرة، وإطلاق باقة العمل التي تختصر إجراءات وزمن إنجاز المعاملات ضمن جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكدت الوزارة أن كل خطوة وكل انجاز وكل مشروع انطلق كفكرة، وكل فكرة نشأت ومعها رؤية مستقبلية، ورؤيتها اليوم هي تحقيق الريادة في سوق العمل والنهوض الاقتصادي والتفوق في الأداء الحكومي لخدمة المتعاملين لتكون الإمارات أفضل وجهة للعيش والعمل والاستثمار في العالم، لافتة إلى أن مسيرتها في العمل مستمرة مع الشركاء لتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات للنهوض بسوق العمل.

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