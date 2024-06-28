طقس الإمارات غداً صحو وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 01:19، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 22:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 85 45

دبي 42 30 90 35

الشارقة 41 31 80 35

عجمان 40 32 90 40

أم القيوين 44 29 85 35

رأس الخيمة 44 33 85 35

الفجيرة 39 31 85 60

العـين 46 33 60 15

ليوا 47 27 55 10

الرويس 44 29 90 25

السلع 45 30 80 30

دلـمـا 41 31 90 55

طنب الكبرى 36 32 90 55

طنب الصغرى 36 32 90 55

أبو موسى 36 32 90 60

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