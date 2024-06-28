إسعاد شرطة دبي تقدم 10757 عرضاً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى

المصدر: البيان

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أكدت منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من مزايا وخصومات بطاقة إسعاد اليوم، يبلغ 482 ألف مستفيد، يمثلون 526 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وقالت العامري إن مركز بطاقة إسعاد، وبتوجيهات ودعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مُلتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات، عبر عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، والتعليمية، والترفيهية والسياحية، والصحية، وقطاع الفنادق، وقطاع المطاعم، وغيرها من القطاعات التي تشملها البطاقة، حتى تمكنت من تقديم 10757 عرضاً لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، في مختلف القطاعات العشرة التي تشملها "إسعاد".

ونوهت إلى أن جهود مركز بطاقة إسعاد، تخطت حدود العروض والمزايا، إلى تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية لمختلف شرائح المجتمع، بما فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، موضحة تقديم المركز 367 مبادرة إنسانية منذ عام 2018 وحتى هذا العام بالتعاون مع الشركاء، تحت مظلة 3 مبادرات رئيسية، شملت مبادرة "سندكم"، ومبادرة "بالعلم نرتقي"، ومبادرة "صحة وعافية"، واستفاد منهم 309 آلاف و491 شخصاً، وليحقق المركز وفراً مالياً عبر تلك المبادرات بلغ 60 مليوناً و188 ألفاً درهم و994 درهماً، في صورة منح دراسية ومصاريف علاجية ومستلزمات طبية وغيرها من الخدمات الأخرى.

بدوره، أشاد العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، بجهود كافة الشركاء الذين لا يدخرون جهداً في تقديم مزايا وعروض وخصومات تخدم الأهداف المرجوة من تأسيس المركز، الرامي إلى تعزيز الجهود الحكومية في إسعاد الموظفين وأسرهم، عبر خدمات متميزة، ترفع مؤشر السعادة وتعزز ولاءهم وانتماءهم في العمل، وتزيد من إنتاجيتهم. موجهاً شكره إلى فريق عمل المركز نظير ارتقائهم بمستوى الخدمات والعروض المقدمة.

وأوضح أن عدد العروض المتوفرة اليوم يبلغ، 10757 عرضاً بواقع 864 في قطاع السيارات، و410 في قطاع التعليم، و596 في قطاع الأسرة، و1057 في قطاع الصحة والرياضة، و2829 في قطاع المجمعات التجارية وقطاع التجزئة، و100 في قطاع التسوق الإلكتروني، و533 في القطاع العام، 678 في قطاع السكن، و2543 في طاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية، و1147 في قطاع السياحة والسفر.

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