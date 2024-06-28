«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة مشروع «وقف حجاج الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة العامة للشؤون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مشروع "وقف حجاج الإمارات" وقامت بتخصيص سهم وقفي هدية لكل حاج من حجاج الإمارات الذين وفقهم الله لأداء هذا الركن العظيم هذا العام، كصدقة جارية لهم وأجر مستدام لا ينقطع، وأرسلت لهم رسائل نصية بذلك وأتاحت المجال لمن أراد التبرع في هذا المشروع الوقفي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات الهيئة للارتقاء بالوقف وتنويع مصادره وتوسيع مصارفه ليؤدي دوره الحضاري في المجتمع.

وهنأ الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة كل حجاج الدولة بعودتهم لأرض الوطن عقب أداء الفريضة، مشيرا إلى أن هذه الهدية من الهيئة للحجاج تعكس مدى تقدير دولتنا وقيادتها الرشيدة بحجاج الدولة، داعيا الله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الرشيدة بالصحة والعافية مشيدا بدعمهم الكبير للهيئة ولمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة.

وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على إشراك كل أفراد المجتمع في أعمال الخير كسبا للثواب والأجر، من خلال توفير منصات خيرية تمكنهم من وقف أموالهم في مختلف المشاريع التي تحقق السعادة للشعوب، مبينا أن إطلاق هذا المشروع يعد مبادرة تضاف إلى مصارف الوقف المتنوعة لدى الهيئة والموجهة لخدمة شرائح المجتمع.

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