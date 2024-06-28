وزارة الخارجية تدعو المواطنين الإماراتيين لاتباع الاجراءات الاحترازية أثناء السفر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نصحت وزارة الخارجية الإماراتية المسافر الإماراتي بتوخي الحذر نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، ودعتهم إلى اتباع مجموعة من الاحتياطات المهمة وجاءت كالتالي:

- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة.

- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة.

- التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:

- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإماراتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

- التسجيل في خدمة تواجدي.

- حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز