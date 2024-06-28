رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: سكوبيه - وام

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استقبلت غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة سكوبيه، حيث جرى بحث التعاون والعمل المشترك في مجالات دعم التسامح والسلام. ورحبت غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا بأحمد بن محمد الجروان، وأكدت دعمها الكامل للمجلس.

واستعرض الجروان خلال اللقاء دور المجلس على صعيد توحيد الجهود الدولية في مختلف المجالات لدعم التسامح والسلام.

وبحث الجانبان إقامة جلسات مستقبلية لعقد مؤتمر يهدف إلى توظيف الاقتصاد في دعم التسامح والسلام، وإنشاء شراكات اقتصادية تنموية، كما تناولت المناقشات مجالات التعليم وإمكانية استضافة مقدونيا لأكاديمية دولية لإعداد القادة في مجال التسامح والسلام.

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