نهيان بن مبارك يحضر أفراح القبيسي والراشدي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه مسلم سعيد عبدالله القبيسي، بمناسبة زفاف نجله «هارون» إلى كريمة محمد بدر الرواس الراشدي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الضباط بأبوظبي - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار الشخصيات والمدعوين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وتخللته فقرات تراثية وشعبية.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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