ندوة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان

المصدر: دبي- البيان

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تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ندوة علمية بعنوان «الإنسان أولاً.. لننهي الوصم والتمييز عقب التعافي»، بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وذلك في مردف سيتي سنتر.

وقال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن مشاركتنا تأتي تزامناً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة المصاحبة، لتوعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لمكافحتها.

تعاطف

وتابع العقيد المعمري: الندوة العلمية تركزت حول «الإنسان أولاً.. لننهي الوصم والتمييز عقب التعافي» وتهدف إلى رفع مستوى الوعي وأهمية معاملة المتعافين باحترام وتعاطف ويحاضر فيها مجموعة متميزة من محاضري مركز حماية الدولي من خلال العديد من المحاور، ناقلين خبراتهم التراكمية الميدانية والمعرفية، وهم الدكتور أحمد شاكر، باحث في مركز حماية والأستاذ الدكتور أماني هارون الرشيد، المدير الطبي بمركز إرادة، وعائشة أميري، رئيس قسم التأهيل بالإنابة بمركز إرادة.

واستعرضت الندوة أهمية التوعية، والتواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ودور الورش التدريبية المتخصصة للتعامل مع سلوكيات أبنائهم، وتؤكد على أن الجميع مسؤول في حفظ مستقبل أبنائنا وتوعيتهم والحفاظ عليهم.

كما تطرقت الندوة إلى المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021.

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