شرطة دبي تكرم جمعية دبي الخيرية

المصدر: دبي ـ البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي جمعية دبي الخيرية على جهودها في تعزيز التعاون المجتمعي ودعمها مبادرة حفل ذكرى تأسيس شرطة دبي الـ68، والذي كرمت فيه شرطة دبي عدداً من الرعيل الأول من القادة المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة تاريخية مهمة في مسيرة القيادة العامة لشرطة دبي.

وكان وفد من جمعية دبي الخيرية قد زار القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، وضم وفد الجمعية أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وخالد العلماء، أمين السر العام للجمعية، وخليل علي، رئيس قسم البرامج التوعوية بالجمعية.

واستعرضت الزيارة التعاون الذي تم بين الطرفين وبحث سبل تطوير هذا التعاون، وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمقترحات في مجال العمل الخيري والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الطرفان بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع. وفي الختام، سلم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، الدرع وشهادة التكريم إلى أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية.

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