ذياب بن محمد يشهد الإعلان عن البرامج الصيفية لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء الإعلان عن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، للإعلان عن البرامج الصيفية، التي ينظمها الصندوق في المدارس والجامعات هذا العام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، بأهمية الاعتزاز بهويتنا الوطنية، بما تضمه من قيم ومبادئ وما تشير إليه من حرص على تمكين الإنسان، وثمن دعم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد لصندوق الوطن كونه أداة فاعلة لتمكين الشباب وتعزيز انتمائهم للوطن.

وقال معاليه: «يشرفني أن أعبر عن اعتزازنا الكبير في صندوق الوطن، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إننا إذ نرحب كثيراً بسموه فإننا نتقدم إليه بعظيم الشكر وفائق الامتنان والتقدير، نشكر سموه دلعمه القوي لصندوق الوطن ونعتز بتوجيهاته المهمة، في أن يكون الصندوق أداة فاعلة، لتأكيد الانتماء والولاء للوطن، ولتعميق قدرة أبنائه وبناته، على التعامل الذكي والناجح مع القضايا والتحديات».

وقال: «يشرفني في هذه المناسبة، أن أرفع باسم جميع العاملين في صندوق الوطن لصاحب السمو رئيس الدولة، أسمى معاني الإجلال والاعتزاز، وأصدق دلائل الاحترام والولاء عرفاناً برؤيته الثاقبة، لحاضر ومستقبل الوطن، وبجهوده الرائدة، في تعزيز مسيرة الدولة، والتمكين لموقعها الفريد والرائد بين دول العالم.

إننا في صندوق الوطن إنما نتقدم إلى سموه بالعهد والوعد أن نكون دائماً جنوداً مخلصين في مسيرة الدولة، وأن نبذل كل الجهد، من أجل الإسهام، في تأسيس بيئة وطنية ناجحة تتسم بالإبداع والإنجاز، وتسهم في تحقيق كل ما ترجوه الدولة من أهداف في سبيل تنمية الوطن ورفعة شأن المواطن». وأوضح أن صندوق الوطن يلتزم في كافة برامجه وأنشطته بأن يكون تعزيز الشعور بالهوية الوطنية هو محور التركيز، وأساس العمل، على جميع المستويات.

وأضاف: «إن البرامج الصيفية لطلبة المدارس والجامعات، إنما تجسد كل هذه الأهداف والطموحات ولعلكم تذكرون أن صندوق الوطن كان قد بدأ في تنفيذ بعض هذه البرامج لطلبة المدارس في العام الماضي، وتم إطلاق برنامجين بالذات هما: «قدوتي»، وبرنامج «فكرتي»، حيث يركز برنامج «قدوتي» على تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الطلبة المشاركين، بينما يهتم برنامج «فكرتي» بتنمية القدرة على الإبداع والابتكار والمبادرة، في كافة مجالات النشاط الإنساني في الدولة».

وأوضح أنه في ضوء الإقبال الواسع على برامج الصندوق، وبناء على اهتمامات الطلبة وأولياء الأمور سيتم هذا العام إضافة برنامج ثالث، لطلبة المدارس هو برنامج «لغة القرآن»، الذي يهتم باللغة العربية باعتبارها جزءاً أساسياً في الهوية الوطنية، ويعمل على تنمية مهارات القراءة والمحادثة والكتابة بها، في إطار الاعتزاز بالمبادئ والقيم السامية، في ديننا الحنيف.

وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن هذه البرامج الـ 3 في مدارس الدولة يتم تنفيذها على نحو يحقق جميع الأهداف والغايات، وذلك من خلال خطط ملائمة للتنفيذ وتعاون كامل مع المدارس المشاركة فيها، التي يبلغ عددها 18 مدرسة، إضافة إلى مشاركة نشطة من جميع فعاليات المجتمع، بل ووعي مجتمعي كبير بأهمية هذه البرامج واعتزاز أكبر بالدولة وقادتها وجميع أبنائها وبناتها.

وأضاف: «أما فيما يتعلق بطلبة الجامعات فسيبدأ صندوق الوطن هذا العام وللمرة الأولى في طرح برنامج «فرسان القيم»، الذي يتألف من برنامج دراسي لمدة 3 أسابيع، حول القيم الإنسانية التي تشكل مسيرة الإمارات ودورها في ترشيد السلوك الشخصي والمهني للطالب».

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