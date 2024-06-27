"الخارجية" تنصح المواطنين بتوخي الحذر خلال السفر في عدد من الدول " فيديو"

المصدر:
  • البيان
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دعت وزارة الخارجية المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر، نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في عدد من الدول.

وأكدت على المواطنين عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، وحفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة، والتعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

‏ودعت الوزارة مواطني الدولة إلى التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، والتسجيل في خدمة تواجدي، وحفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024. 

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