«المعاشات»: 782 مليوناً و578 ألف درهم إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو الجاري 2024، اليوم “الخميس”.

بلغت قيمة المعاشات المصروفة 782.578.834.21 درهما، بزيادة قدرها 78.471.657 درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 704.107.177.30 درهما.

وبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 48.335 مستفيداً، بزيادة قدرها 1.766 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2023، والذي بلغ فيه العدد 46.569 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة، المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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