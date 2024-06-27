إماراتية تبتكر منهجاً مستداماً من خلال مزرعة عضوية

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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بشغف أبناء زايد الذي لا يعرف الكلل، أسهمت الإماراتية عائشة ناصر السعدي بابتكار منهج مستدام من خلال مزرعتها العضوية، لتتوج هذه الجهود بفوزها بالمركز الأول في جائزة المزارعة والمربية المتميزة في فئة أفضل مزارعة متميزة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورتها الثانية.

«حب الزراعة يمثل روحاً تُعبِّر عن ارتباط عميق بالأرض والطبيعة، وهو موروث ينتقل من جيل إلى جيل، حيث كان والدي رحمه الله محباً للزراعة، فكان ملهمي الأول، وهذا الإرث يعزز الوعي بأهمية الزراعة في توفير الغذاء والحفاظ على البيئة».

بهذه الكلمات وبعزيمة لا تعرف الكلل، عبّرت السعدي عن أهمية الزراعة في حياتها وكيف باتت جزءاً لا يتجزأ منها، مؤمنة بكون هذه الحرفة مهنة وطنية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستدام، ودور المرأة المهم في تعزيز هذه الجهود، وتطوير مفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والذي يبدأ من الزراعة العضوية.

تقنيات مبتكرة

ولأن التميز هو وجهة أبناء زايد، لم تكتفِ السعدي بالزراعة العضوية وحدها، بل عززتها بالتقنيات الحديثة المبتكرة، حيث عملت على إنشاء محطة تسميد من المخلفات العضوية من المزرعة، فضلاً عن استخدام أسماك «العومة» ودبس التمر في إنتاج هذه الأسمدة. وتكليلاً لهذه الجهود منحتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية شهادة «أبوظبي جاب» المعنية بتطبيق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة وأمان الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة.

وتنظر السعدي للمستقبل بتفاؤل وطموح، حيث ترغب في مواصلة الابتكار واستخدام أحدث التقنيات في الزراعة، وتطمح في أن تكون مثالاً يحتذى به للشباب الطموح الذين يسعون لتحقيق تغيير إيجابي في مجتمعاتهم من خلال الزراعة المستدامة والفعّالة. وقالت السعدي: «أرغب في أن أعبر عن شكري العميق للحكومة الرشيدة لدعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية في المجال الزراعي، إذ تلعب المرأة دوراً حيوياً ومهماً في الزراعة، وتسهم بشكل كبير في تنمية المجتمع المحلي وضمان الأمن الغذائي، وبفضل هذا التشجيع الخلاق تمكنت من تحقيق النجاح في الزراعة العضوية خلال فترة وجيزة ألا وهي سنة واحدة».

جودة الزراعة

وأوضحت السعدي أن فوزها بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورتها الثانية، عزز من إصرارها ومحاولاتها الحثيثة لتحقيق الجودة في الزراعة، وهي تجربة تكللت بعمل شاق وجهود لم تعرف الكلل للتطوير وتعزيز المنتج الزراعي المحلي، وأشارت إلى أن هذه الجائزة تعكس الروح الريادية والابتكارية التي حاولت تطبيقها في ممارساتها اليومية في المزرعة.

وأكدت السعدي أن الزراعة المحلية تلعب دوراً حيوياً في دعم الأمن الغذائي وتعزيز المنتجات المحلية، ولها تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام، حيث تسهم الزراعة المحلية في توفير الغذاء بجودة عالية وبأسعار معقولة، وتوفير الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن تأثير الزراعة المحلية لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد أيضاً إلى البيئة والمجتمع المحلي بشكل عام، حيث تسهم في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

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